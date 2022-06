Bratislavský kraj bude mať v nasledujúcom volebnom období 53 poslancov

Bratislava 24. júna (TASR) – V Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude v nasledujúcom volebnom období sedieť 53 poslancov, teda o troch viac ako v tomto volebnom období. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci. Oproti súčasnému volebnému obdobiu však zostáva zachovaný počet volebných obvodov, a to 24, nemenia sa ani ich hranice.



"Zohľadnené boli výsledky sčítania obyvateľov," skonštatoval Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu BSK. Kraj vychádzal zo zdrojov Štatistického úradu SR ku koncu minulého roka, podľa ktorých ide o 723.714 obyvateľov.



Z celkového počtu 53 poslancov pripadne 35 poslancov pre okresy v rámci Bratislavy. Šesť poslancov bude v krajskom zastupiteľstve sedieť za okres Malacky, päť poslancov bude zastupovať okres Pezinok a sedem poslancov bude za okres Senec. Z celkového počtu 24 volebných obvodov pripadne 11 pre okresy v Bratislave, päť pre okres Malacky a zhodne po štyri pre okresy Pezinok a Senec.



Počas rozpravy navrhol poslanec Martin Vlačiky ponechanie súčasného počtu poslancov. Odôvodnil to potrebou šetrenia, argumentoval aj tým, že už pri súčasnom počte poslancov mnohých z nich aj tak často nevidí. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu sú náklady na poslancov v tomto smere zanedbateľné. Pripomenul, že kraj v minulosti skôr znížil počet zamestnancov. Poslanec a starosta Rače Michal Drotován podotkol, že ak sa hovorí o šetrení, poslanci by sa skôr mali zamyslieť nad znížením svojich odmien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.