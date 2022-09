Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude opäť očkovať proti HPV vírusu, čím chce prispieť k prevencii onkologických ochorení i poukázať na potrebu prevencie a vakcinácie. V poradí druhý Deň očkovania proti HPV vírusu organizuje v piatok 9. septembra popoludní v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke. Nadväzuje ním na rovnaké júnové očkovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Septembrové očkovanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú chrániť pred infekciou HPV a nedarí sa im naplánovať očkovanie u svojho lekára. Kraj zároveň preočkuje druhou dávkou aj osoby, ktoré sa nechali prvou dávkou zaočkovať v júni. Kraj odporúča zaregistrovať sa vopred na septembrové očkovanie, čím by mala byť zabezpečená plynulosť očkovania. Zoberie však aj záujemcov bez registrácie, tým však pripomína, že prednosť budú mať ľudia s objednaným termínom.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory - rakovina vagíny, penisu alebo konečníka.



Očkovacia schéma HPV sa skladá z dvoch, respektíve troch dávok. Deti do 15 rokov majú dostať spolu dve dávky, druhú dávku päť až 13 mesiacov po prvej. Staršie osoby majú dostať tri dávky v rozstupe dvoch a šiestich mesiacov po prvej. Očkovanie u 12-ročných detí hradí zdravotné poistenie.



Akcia sa koná pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti v spolupráci s pacientskymi organizáciami Nie rakovine a Liga proti rakovine.