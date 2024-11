Budúcim stredoškolákom pomáha opäť pri výbere školy Deň župných škôl

Bratislava 7. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť pomáha pri výbere strednej školy (SŠ). V priestoroch nákupného centra v Lamači sa vo štvrtok koná 13. ročník podujatia Deň župných škôl. Na jednom mieste sa prezentujú stredné školy a gymnáziá v pôsobnosti kraja, ktorých je takmer 50.



"Školy sa prezentujú prostredníctvom toho, čo sa u nich robí. Väčšinou sú prítomní samotní riaditelia škôl, pedagógovia a šikovné deti, ktoré rozprávajú záujemcom o tom, ako to na tej škole chodí. Je to také slávnostné defilé všetkých našich škôl," hovorí predseda BSK Juraj Droba.



Je presvedčený, že sa dá predchádzať mnohým chybám, ak sa aj takto priamo oboznámia deti a rodičia s tou-ktorou školou a porozprávajú so súčasnými žiakmi. Tak podľa neho vedia, do čoho idú a aká tá škola je. "Lebo niekedy sa možno ľudia hlásievali s tým, že ani nevedeli, čo je to za školu, len počuli, že je dobrá. A tu presne vidia, čo sa tam deje," podotýka Droba.



Deň župných škôl je určený žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl, učiteľom, pedagogickým poradcom, rodičom, ako aj širokej verejnosti. Cieľom je bližšie sa oboznámiť so SŠ, zorientovať sa v ponuke a umožniť žiakom čo najľahšie si vybrať správnu školu.



Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl je pripravený aj sprievodný program, kde sa návštevníci dozvedia informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia či úspechoch škôl. Žiaci sú zároveň pripravení odprezentovať ukážky hudobných, tanečných a speváckych vystúpení, viazania kytíc či športových aktivít.



Podujatie potrvá do 19.00 h. Bližšie informácie o jednotlivých školách sú zverejnené aj na webe kraja. Rovnako si môžu záujemcovia stiahnuť brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!