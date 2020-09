Bratislavský kraj chce posilniť koľajovú dopravu v regióne

Bratislava 8. septembra (TASR) – Nové električkové a železničné trate, záchytné parkoviská i prestupné terminály, aj to je súčasťou Plánu udržateľnej mobility, ktorým chce Bratislavský samosprávny kraj posilniť koľajovú dopravu v regióne ako alternatívu voči pravidelným kolónam a zápcham. Plán je postavený predovšetkým na rozvoji verejnej dopravy, ktorý zahŕňa zároveň ekologický spôsob dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Medzi priority v železničnej doprave patrí posilnenie výkonnosti úseku Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice a realizácia odbočky Ružinov či prestavba dopravného uzla Bratislava-Vinohrady/Predmestie. Kľúčové sú tiež projekty skapacitnenia tratí v smere do Senca a Komárna a vybudovanie druhej traťovej koľaje v úseku hlavná stanica – Nové Mesto.



Plán prichádza aj s návrhom novej železničnej trate do Pezinka cez Slovenský Grob a Chorvátsky Grob. „Do piatich rokov by mala byť elektrifikovaná železničná trať v úseku z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu s Rakúskom v rámci projektu Twin City Rail,“ poznamenáva BSK, ktorý navrhuje revitalizáciu úseku Predmestie – Filiálka s úvahou predĺženia trate až po autobusovú stanicu Nivy.



V oblasti električkovej dopravy dôraz kladie na vybudovanie trate Bosákova – Janíkov Dvor v Petržalke, predĺženie Ružinovskej radiály po plánovaný prestupný terminál Ružinov a predĺženie Dúbravsko-karloveskej radiály po terminál integrovanej osobnej prepravy BORY. V dlhodobom horizonte navrhuje novú električkovú trať do Podunajských Biskupíc, do automobilového závodu Volkswagen a prepojenie Kamenného námestia s Košickou ulicou cez Mlynské Nivy.



Kraj zároveň zdôrazňuje dôležitosť výstavby prestupných terminálov, v pláne je ich vybudovanie v Zohore, Rohožníku, Modre, Plaveckom Štvrtku, Veľkom Bieli, Miloslavove, Závode a Rovinke.



„Chceme zvýšiť využívanie verejnej dopravy. Medzi sekundárne benefity možno následne zaradiť znižovanie uhlíkovej stopy, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia, ale aj lepšiu finančnú efektívnosť verejnej dopravy či zníženie dopravnej nehodovosti," podotkla Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK.