Bratislavský kraj chce užšie spolupracovať s Dolným Rakúskom

Bratislava 2. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj chce v budúcnosti ešte užšie spolupracovať s Dolným Rakúskom. Cieľom je "zosieťovať" čo najviac slovenských občanov, športových klubov a hasičských útvarov s ich rakúskymi susedmi. Uviedol to predseda BSK Juraj Droba po stredajšom stretnutí s dolnorakúskym krajským radcom Martinom Eichtingerom.



„Po vyše tridsiatich rokoch od pádu Železnej opony nás opatrenia proti koronavírusu prinútili zatvoriť hranice medzi Slovenskom a Rakúskom. Táto tvrdá skúsenosť nám pripomína, že slobodný pohyb a otvorené hranice nie sú samozrejmosťou. O to viac si uvedomujeme, aká dôležitá je cezhraničná spolupráca," skonštatoval Droba.



Víta preto iniciatívu Európa pre občianky a občanov, ktorá má podporiť zosieťovanie miest a celých regiónov. Iniciatívu pre Slovensko považuje za veľmi dôležitú, pretože pomôže posilňovať európske spoločenstvo. Eichtinger zdôraznil, že iniciatívou má byť podporená kultúrna výmena, vzájomné pochopenie a klíma vzájomného rešpektu a solidarity.



„Vďaka tomuto programu majú dolnorakúske obce jedinečnú možnosť vybudovať dlhodobé vzťahy s inými obcami na medzinárodnej úrovni, silnejšie sa zosieťovať a navzájom sa od seba učiť," podotkol.



Niektoré obce a mestá už túto výmenu uskutočňujú, ďalšie k nej čoskoro pristúpia. Mestá a obce môžu získať financovanie do výšky 150 000 eur na zlučovanie do spoločných cezhraničných sietí. Projekty je možné predkladať do 1. septembra. Zamerané budú na budovanie už spomenutých partnerských komunít ma úrovni občanov, klubov, ale napríklad aj hasičských zborov.