Bratislavský kraj chce znížiť populáciu komárov, vyhlásil súťaž

Bratislava 22. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce znížiť populáciu komárov, a to najmä v okolí rieky Morava. Vypísal preto tender, kde predpokladaná hodnota zákazky je vyše 115.000 eur bez DPH. S víťazom súťaže bude uzatvorená rámcová dohoda. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Premetom tendra má byť zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov. "Formou pozemného a/alebo leteckého (dron) postreku a podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa," doplnil kraj v oznámení.



Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 1. júna.