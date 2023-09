V Stupave chcú zrevitalizovať park, aj s dôrazom na zmenu klímy

Bratislava 22. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje revitalizáciu parku v meste Stupava v okrese Malacky z 18. storočia. Vyplýva to z ideového zámeru pre projekt Parksfit4future, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Rozpočet projektu je 2,7 milióna eur, kraj sa chce zapojiť do výzvy na eurofondy.



"Cieľom projektu je obnoviť niekdajšiu historickú slávu parku v kontexte adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy, prinavrátiť mu spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickej mape Bratislavského kraja," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Poloha parku vytvára podľa kraja príležitosť na vytvorenie klimaticky odolnej zóny v podobe revitalizovaného parku. V rámci areálu je historický park lokalizovaný severne a severovýchodne od objektu kaštieľa. V súčasnosti park disponuje nevyhovujúcou skladbou drevín, ktorých stav priamo ohrozuje obyvateľov i návštevníkov. Okrem iného sú v areáli prítomné náletové a invázne druhy, ktoré vytláčajú tie pôvodné.



Predkladaný projekt rieši obnovu časti národnej kultúrnej pamiatky, celková rozloha riešeného územia je 48.772 štvorcových metrov. Revitalizácia má zodpovedať požiadavkám pamiatkovej ochrany a má byť robená citlivým prístupom v záujme prinavrátenia pôvodných hodnôt parku prírodne-krajinárskeho charakteru z 18. storočia. Za podstatné kraj považuje, aby areál zostal aj následne prístupný verejnosti a slúžil na relax pre domácich i návštevníkov z cezhraničného územia. Obnovený park vníma aj ako miesto pre kultúru, počíta preto s organizovaním príležitostných exteriérových kultúrno-spoločenských podujatí.



Park bol založený šľachtickým rodom Pálfiovcov v 18. storočí s prvkami formálnej barokovej záhrady, neskôr bol prebudovaný do podoby prírodne-krajinárskeho parku. Pôvodne bol v parku umiestnený grófsky pivovar, mlyn a niekoľko rybníkov. Súčasťou areálu je aj štvorkrídlová budova kaštieľa s obdĺžnikovým nádvorím pochádzajúca z 30. rokov 17. storočia.