Cyklomost slobody v Bratislave je zatvorený: PREMÁVAL sa po ňom KAMIÓN

Bratislava 2. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) uzatvoril vo štvrtok Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý spája Slovensko s Rakúskom. Musia ho podrobiť diagnostickej skúške, či neprišlo k jeho poškodeniu alebo porušeniu statiky po tom, ako sa po ňom v stredu (1.7.) ráno pokúšal prejsť z rakúskej strany kamión so slovenským evidenčným číslom. Zastavili ho až zábrany v mestskej časti, kamión teda musel cúvať celým cyklomostom naspäť.



Konanie vodiča považuje predseda BSK Juraj Droba za neakceptovateľné a verí, že bude vyvodená zodpovednosť. "Jazdiť s kamiónom na cyklomoste je absurdné a trestuhodné. Vodič ohrozil seba, životy iných aj statiku mosta. Mohol poškodiť dôležitý spojovací článok regionálnej siete rakúskych a slovenských cyklotrás, využívaný cyklistami, pešími turistami, ako aj záchrannými zložkami," zdôraznil.



Správca cyklomosta, Regionálne cesty Bratislava (RCB), musí vykonať jeho diagnostiku, aby zistil, či neprišlo k porušeniu statiky alebo prípadnému poškodeniu jeho častí. Most bol totiž konštruovaný na nosnosť maximálne pre záchranné zložky, teda sanitky či hasičské autá. Až po dokončení diagnostiky a vyhodnotení, že cyklomost je bezpečný, sa naň budú môcť vrátiť peší a cyklisti.



Prípadom sa už zaoberá príslušný útvar Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV, ktorý vec vyšetruje ako podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podala aj mestská časť Devínska Nová Ves, ktorá udalosť zaznamenala prostredníctvom dohľadového centra. Na základe výsledkov vyšetrovania a určenia vinníka si bude kraj uplatňovať nárok na uhradenie nákladov v súvislosti s diagnostikou či prípadnými opravami cyklomosta.



Cyklomost slobody bol otvorený od 5. júna, dovtedy bol zatvorený v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a po zatvorení štátnych hraníc. Jedným z opatrení, ktoré následne prijal miestny krízový štáb mestskej časti, bolo napríklad aj posilnenie pohotovosti dobrovoľného hasičského zboru na ochranu hraníc, aj v okolí cyklomosta. Reagoval tak na incidenty, ktoré sa na hraniciach odohrali, a to prekračovanie štátnej hranice mimo vyhradených hraničných priechodov nerešpektujúc pokyny a zábrany o zákaze prechodu.