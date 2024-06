Cyklotrasa EuroVelo 13 je uzavretá, dôvodom je vyliatie rieky Morava

Bratislava 3. júna (TASR) - Cyklotrasa EuroVelo 13, ktorá vedie z bratislavskej Devínskej Novej Vsi cez Devínske jazero, most Vysomarch až do Vysokej pri Morave, je v súčasnosti uzavretá. Dôvodom je vyliatie rieky Morava na niektorých častiach cykotrasy. Upozorňuje na to Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



"Obľúbená cyklotrasa EuroVelo 13 je momentálne z dôvodu vyliatia rieky Morava uzavretá. Na danom úseku bol vyhlásený prvý stupeň povodňovej aktivity," konštatuje BSK.



Vyliatie rieky Morava spôsobilo zaplavenie niekoľkých častí cyklotrasy, čím sa podľa kraja stala neprejazdnou a nebezpečnou pre cyklistov. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti bolo preto potrebné pristúpiť k jej uzavretiu. BSK v tejto súvislosti žiada všetkých cyklistov, aby rešpektovali dané nariadenie a využili alternatívne trasy.



Uzavretie cyklotrasy platí do odvolania. Závisieť to bude od aktuálneho stavu riek Dunaj a Morava, ako aj od poveternostných podmienok.