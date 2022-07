Divadlo Aréna: Kedy sa doň budú môcť diváci opäť vrátiť?

Bratislava 25. júla (TASR) – Diváci by sa mohli vrátiť do obnoveného Divadla Aréna v Bratislave najneskôr v sezóne 2023/2024, keďže komplexná rekonštrukcia, ktorú spustili začiatkom roka, napreduje podľa plánu. Práce by mali trvať 18 mesiacov a celkové náklady dosiahnu približne deväť miliónov. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



Kompletne bude obnovená javisková technológia, zvuková, osvetľovacia, projekčná technika aopravená bude aj vodná veža. "Rekonštrukcia budovy bude stáť 5,8 milióna eur, ale celkové náklady spolu s technológiami za približne 3,4 milióna eur dosiahnu približne deväť miliónov eur," spresnil predseda BSK Juraj Droba.



V letnom období sa v divadle realizujú napríklad betonárske práce na prístavkoch, reštaurátorské práce na dvoch vežiach pri hlavnom vstupe či drobné stavebné úpravy vo vnútri budovy. Následne sa v druhej polovici roka začne pracovať na interiéri divadla. "V záverečnej fáze sa osadí všetka javisková technológia spolu so svetelnou, zvukovou a premietacou technikou," doplnila Forman.



V budúcnosti by sa mala rozšíriť ponuka kultúrnych priestorov v divadelnom areáli. Smerom na panorámu Bratislavy a nábrežie Dunaja má v budúcnosti vzniknúť kaviareň. Zároveň sa otvorí aj priestor na rozšírenie divadelných aktivít, čo najmä v letnom počasí umožní prevádzkovať letnú scénu.



"Svetelný park divadla je riešený novými technológiami LED typu a inteligentných hlavíc, zvuková aparatúra umožní divákom jedinečný zážitok aj z priamych operných či baletných prenosov z celého sveta," priblížila vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová.



História budovy divadla sa začala písať v roku 1828, keď na petržalskom brehu Dunaja vznikol priestor na letné divadlo, nekrytý amfiteáter. V roku 1898 bola na mieste amfiteátra vystavaná budova, ktorej podoba sa zachovala približne do roku 1939. V roku 1945 bola budova zatvorená pre verejnosť na takmer 50 rokov. Slúžila ako sklad televíznych kulís.