Divadlo Aréna dočasne povedie Krénová, vyhlásia nové výberové konanie
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), dočasne povedie kultúrna manažérka a bývalá diplomatka Ľubica Krénová. Kultúrnu inštitúciu povedie do ukončenia nového výberového konania na post šéfa divadla, ktoré kraj pripravuje. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Divadlo Aréna si vyžaduje okamžitú manažérsku stabilizáciu a jasné vedenie. Krénová preukázala, že rozumie špecifikám divadelného prostredia, má profesionálny prehľad a pozná aktuálne výzvy inštitúcie. Preto sme sa rozhodli zveriť jej vedenie divadla dočasne, do ukončenia nového výberového konania,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Komisia sa totiž v rámci výberového konania, ktoré sa konalo začiatkom novembra, a po vypočutí jedinej kandidátky rozhodla neodporučiť žiadneho uchádzača na dlhodobé vymenovanie do funkcie. Ocenila však jej odborné znalosti v oblasti kultúrneho manažmentu, dramaturgie a umeleckého vedenia, ako aj kvalitu predloženej koncepcie. V oblasti manažérskeho riadenia však podľa výberovej komisie nenaplnila v plnej miere očakávania pre odporučenie na dlhodobé vymenovanie do funkcie. Aj takéto požiadavky na kandidáta považuje kraj za dôležité, keďže Divadlo Aréna sa v súčasnosti nachádza v komplikovanej hospodárskej situácii, doplnila Forman.
Úrad BSK preto pripraví podklady pre opätovné vyhlásenie výberového konania. Jeho cieľom bude prilákať širší okruh uchádzačov so skúsenosťami reflektujúcimi aktuálne potreby divadla.
Bývalý dlhoročný šéf divadla Juraj Kukura skončil vo funkcii k 30. júnu. Jeho odvolanie schválili krajskí poslanci. Návrh na ukončenie spolupráce označil vtedy Droba za kolektívne rozhodnutie Úradu BSK v súvislosti s pretrvávajúcimi finančnými a manažérskymi problémami a dôsledkom straty dôvery vo vedenie divadla.
