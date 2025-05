Bratislavský kraj dokončil novú cyklotrasu v obci Zálesie

Bratislava 13. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dokončil novú cyklotrasu v Zálesí (okres Senec). Úsek s dĺžkou približne 1,1 kilometra spája cestu III/1083 s hranicou katastra Mosta pri Bratislave. Aktuálne čaká na kolaudáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. V pláne do budúcna je súvislé cyklistické prepojenie z bratislavskej Vrakune do Malinova.



„Prvý kilometrový úsek cyklotrasy v Zálesí je hotový. Kolaudácia by mala prebehnúť do konca mája. Zároveň hľadáme financie na ďalšie etapy,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Sčasti nanovo vyprojektovaný je úsek z Vrakune do Mosta pri Bratislave. Plynulo sa má napojiť na existujúcu cyklotrasu vo Vrakuni na Ihličnatej ulici. Trasa vedie po pravom brehu Malého Dunaja, prechádza popod diaľnicu D4 a na konci mostom na druhú stranu Malého Dunaja. Trasa sa napojí na pôvodnú, už naprojektovanú trasu a bude pokračovať mostom ponad rameno Malého Dunaja, priľahlým lesom a popri poli k hranici katastra obce Zálesie. Dĺžka celého úseku má byť približne 3,2 kilometra. Projekt prechádza prípravou na povoľovacie procesy.



V príprave je aj lávka medzi Zálesím a Malinovom, ktorá bude spájať oba brehy Malého Dunaja.



Bratislavský kraj buduje nosnú vetvu cyklotrás, na ktorú sa majú napájať trasy jednotlivých obcí. Tieto cyklotrasy nepovažuje len za rekreačné spojenie, ale za kľúčovú súčasť strategického Plánu udržateľnej mobility BSK. Za cieľ si kladie upraviť do roku 2050 pomer individuálnej automobilovej dopravy a verejnej dopravy z aktuálnych 73:27 na 50:50.