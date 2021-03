Bratislavský kraj podporí tento rok 353 projektov miliónom eur

Bratislava 29. marca (TASR) – V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2021 podporí Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 353 projektov v oblasti kultúry, podpory športu, mládeže i ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Návrh na prerozdelenie dotácií v súhrnnej výške 1.035.000 eur schválili na pondelkovom online rokovaní krajskí poslanci.



V prípade projektov, zaradených do schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka, s alokáciou 345.000 eur, udelia dotácie žiadateľom 47 projektov. V prípade schémy na podporu mládeže (alokácia 51.750 eur) podporili 20 projektov. V schéme na podporu športu, v ktorej kraj alokoval 293.250 eur, schválili poslanci 81 projektov a ďalších 47 projektov týkajúcich sa organizácie športových podujatí. V oblasti podpory kultúry zastupiteľstvo na návrh odbornej hodnotiacej komisie odsúhlasilo podporu 158 projektom.



Okrem projektov so schválenou podporou zaradili takmer 40 ďalších na tzv. rezervný list. "V prípade, že niektoré projekty so schválenou podporou sa nebudú napokon realizovať, prostriedky bude možné využiť na aktivity zaradené na rezervnom liste," objasnila hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Dotačné komisie posudzovali celkovo 676 žiadostí, uchádzači ich mohli registrovať do 15. februára 2021. Najviac žiadostí prišlo za okres Bratislava I, presne 124. Najaktívnejší uchádzači o dotáciu boli z pohľadu právnej formy združenia – občianske združenia, zväzy, spolky či kluby (385 žiadostí), podnikateľské subjekty zaregistrovali 92 žiadostí, samosprávy podali spolu 80 žiadostí.



Kraj prešiel pri BRDS na kompletný elektronický systém – od podávania, schvaľovania až po vyúčtovanie dotácií.