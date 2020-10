DSS v Pezinku povedie niekdajšia mediátorka Názlerová

Bratislava 6. októbra (TASR) – Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov v Pezinku, ktoré spadá pod Bratislavský samosprávny kraj, má nové vedenie. Poverená jeho vedením je od októbra Renáta Názlerová, ktorá vzišla z výberového konania. Oficiálnou riaditeľkou sa stane v novembri, keď by ju do tejto funkcie mali schváliť krajskí poslanci.



„Zariadenie prešlo na jar tohto roka ťažkou skúškou. Za to, že sme zvládli mimoriadne náročnú situáciu s pandémiou, patrí veľké poďakovanie našej krízovej manažérke Jane Matulovej, ktorá sa dobrovoľne rozhodla ísť pracovať do rizikového prostredia a do izolácie," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba na margo udalostí počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu, keď boli v zariadení okrem pozitívne testovaných zaznamenané aj úmrtia.



Šéf kraja zároveň verí, že novej riaditeľke sa podarí splniť predsavzatia, s ktorými do novej pozície nastúpila. Podľa Drobu má plnú podporu kraja.



„V dnešnej situácii je na prvom mieste bezpečnosť. Potom prídu na rad rozvojové projekty, ktorých mám pripravených hneď niekoľko," podotkla Názlerová, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a pôsobila aj ako mediátorka. Pre prácu riaditeľky DSS sa rozhodla podľa vlastných slov preto, lebo chce svoju energiu venovať klientom, ktorí sú zraniteľní, chýba im dostatočná pozornosť a spoločenská láskavosť.



Zariadenie sociálnych služieb v Pezinku má aktuálne 98 klientov. Pre pandémiu nového koronavírusu v ňom platia prísne bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia. Pri prijímaní nových klientov musí každý z nich postúpiť rýchlotest na COVID-19, následne je päť dní v karanténe a až potom ide na izbu.



Úrad BSK ubezpečuje, že zariadenie je pripravené personálne, organizačne aj materiálne a zásoby sú vytvorené tak, ako to vyžaduje situácia. Zároveň pracuje s potenciálnymi možnými scenármi, aby bolo možné okamžite zareagovať. Zariadenie sa dvakrát do týždňa dezinfikuje, v prípade potreby sa dezinfekcia bude vykonávať aj častejšie.



DSS Pezinok bol počas prvej vlny pandémie v karanténe, keďže viacero klientov aj zamestnancov bolo pozitívne testovaných, zaznamenaných bolo aj viacero úmrtí klientov zariadenia. V tejto súvislosti odvolal predseda BSK riaditeľku domova Violu Schmidtovú a do zariadenia nastúpila krízová manažérka spolu s opatrovateľkou, zdravotnou sestrou a terapeutkou. Polícia pre situáciu v DSS Pezinok začala trestné stíhanie za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.