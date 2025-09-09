< sekcia Regióny
Festival Shalom Chaverim predstaví hĺbku židovskej kultúry
Festival Shalom Chaverim organizuje BSK, Ústredný zväz židovských náboženských obcí a Židovská náboženská obec Bratislava.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Rozmanitosť a hĺbku židovskej kultúry priblíži aj tento rok festival židovskej kultúry s názvom Shalom Chaverim. Koná sa od utorka do 15. septembra na viacerých miestach Bratislavského kraja, ktorý tak opäť ožije zmesou tradície, modernosti a súčasnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.
„Festival je pre kraj viac než len séria podujatí. Je to most medzi minulosťou a prítomnosťou, platforma pre dialóg a oslava kultúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho a religiózneho dedičstva,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba podotknúc, že je dôležité pripomínať si hodnoty porozumenia a vzájomného rešpektu, ktoré židovská kultúra symbolizuje.
Pre návštevníkov sú počas najbližších dní pripravené koncerty a široké spektrum hudobných žánrov, výstavy, divadelné predstavenia či prehliadky, pre gurmánov je pripravený festival Šolet Fest 2025 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a na Mierovom námestí v Senci. Program doplní aj tradičná prehliadka židovskej Bratislavy či synagógy v Senci s témou „Spoznajme sa“. Záverečný koncert „Svetlo porozumenia“ s množstvom slovenských a zahraničných interpretov sľubuje podľa organizátorov emotívne vyvrcholenie.
„Festival Shalom Chaverim je oslavou židovskej identity v jej kultúrnej, duchovnej aj každodennej podobe. Ukazuje nám, že vôľa porozumieť si, humor a hudba nás vedia stále spojiť,“ podotkol predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda. Podľa predsedu Židovskej náboženskej obce Bratislava Pavla Breinera sa na festivale stretáva tradícia s humorom, súčasná hudba s klezmerom a história s každodenným životom.
Festival Shalom Chaverim organizuje BSK, Ústredný zväz židovských náboženských obcí a Židovská náboženská obec Bratislava.
„Festival je pre kraj viac než len séria podujatí. Je to most medzi minulosťou a prítomnosťou, platforma pre dialóg a oslava kultúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho a religiózneho dedičstva,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba podotknúc, že je dôležité pripomínať si hodnoty porozumenia a vzájomného rešpektu, ktoré židovská kultúra symbolizuje.
Pre návštevníkov sú počas najbližších dní pripravené koncerty a široké spektrum hudobných žánrov, výstavy, divadelné predstavenia či prehliadky, pre gurmánov je pripravený festival Šolet Fest 2025 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a na Mierovom námestí v Senci. Program doplní aj tradičná prehliadka židovskej Bratislavy či synagógy v Senci s témou „Spoznajme sa“. Záverečný koncert „Svetlo porozumenia“ s množstvom slovenských a zahraničných interpretov sľubuje podľa organizátorov emotívne vyvrcholenie.
„Festival Shalom Chaverim je oslavou židovskej identity v jej kultúrnej, duchovnej aj každodennej podobe. Ukazuje nám, že vôľa porozumieť si, humor a hudba nás vedia stále spojiť,“ podotkol predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda. Podľa predsedu Židovskej náboženskej obce Bratislava Pavla Breinera sa na festivale stretáva tradícia s humorom, súčasná hudba s klezmerom a história s každodenným životom.
Festival Shalom Chaverim organizuje BSK, Ústredný zväz židovských náboženských obcí a Židovská náboženská obec Bratislava.