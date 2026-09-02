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Festival Shalom Chaverim predstaví opäť bohatstvo židovskej kultúry
Festival prináša do Bratislavy, Senca a Svätého Jura domácich aj zahraničných umelcov, koncerty, divadlo, výstavy či gastronómiu.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Rozmanitosť a bohatstvo židovskej kultúry priblíži opäť festival židovskej kultúry s názvom Shalom Chaverim. Koná sa od stredy do 9. septembra na viacerých miestach Bratislavského kraja. TASR o tom informovala Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý festival spolu s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a Židovskou náboženskou obcou Bratislava organizuje.
„Shalom Chaverim ukazuje, že židovská kultúra nie je len súčasťou minulosti, ale živou a inšpiratívnou súčasťou dnešného Bratislavského kraja. Prináša hudbu, umenie, príbehy aj stretnutia, ktoré spájajú ľudí naprieč generáciami, náboženstvami a kultúrami. V čase, keď spoločnosť potrebuje viac porozumenia a rešpektu, je takýto festival dôležitým priestorom pre dialóg,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Festival prináša do Bratislavy, Senca a Svätého Jura domácich aj zahraničných umelcov, koncerty, divadlo, výstavy či gastronómiu. Otvára dvere do sveta hudby, príbehov, tradícií a miest, ktoré nie sú vždy bežne prístupné. V hlavnom meste sa bude konať program v Divadle Aréna či na nádvorí synagógy na Heydukovej ulici.
Súčasťou festivalu bude aj Šoletfest, ktorý prepojí židovskú gastronómiu, hudbu a tradície, divadelné predstavenie Šoa v podaní Švandovho divadla či výstava diel poľsko-kanadského maliara Majera Kirszenblata. Vyvrcholením festivalu bude galakoncert, ktorý prevedie divákov od koreňov jidiš hudby po svetové hudobné a broadwayské melódie.
Bližšie informácie sú zverejnené na webe festivalu.
„Shalom Chaverim ukazuje, že židovská kultúra nie je len súčasťou minulosti, ale živou a inšpiratívnou súčasťou dnešného Bratislavského kraja. Prináša hudbu, umenie, príbehy aj stretnutia, ktoré spájajú ľudí naprieč generáciami, náboženstvami a kultúrami. V čase, keď spoločnosť potrebuje viac porozumenia a rešpektu, je takýto festival dôležitým priestorom pre dialóg,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Festival prináša do Bratislavy, Senca a Svätého Jura domácich aj zahraničných umelcov, koncerty, divadlo, výstavy či gastronómiu. Otvára dvere do sveta hudby, príbehov, tradícií a miest, ktoré nie sú vždy bežne prístupné. V hlavnom meste sa bude konať program v Divadle Aréna či na nádvorí synagógy na Heydukovej ulici.
Súčasťou festivalu bude aj Šoletfest, ktorý prepojí židovskú gastronómiu, hudbu a tradície, divadelné predstavenie Šoa v podaní Švandovho divadla či výstava diel poľsko-kanadského maliara Majera Kirszenblata. Vyvrcholením festivalu bude galakoncert, ktorý prevedie divákov od koreňov jidiš hudby po svetové hudobné a broadwayské melódie.
Bližšie informácie sú zverejnené na webe festivalu.