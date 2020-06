BSK hľadá riaditeľov dvoch svojich DSS v Bratislave a Pezinku

Bratislava 23. júna (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá riaditeľov dvoch svojich domovov sociálnych služieb (DSS). Výberové konanie sa týka Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave a Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej v Pezinku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca júla.



"Práca v sociálnej oblasti nie je jednoduchá. Potrebuje silného človeka, telom i dušou, ktorý toto povolanie, niekedy až poslanie, bude robiť s láskou, empatiou a obrovským nasadením. A pozícia riaditeľa tiež nie je výnimkou. Vyžaduje si človeka, ktorý je manažérom, psychológom, kolegom, kreatívcom," poznamenal predseda BSK Juraj Droba.



Uchádzači by mali mať minimálne tri roky prax v riadiacej funkcii alebo odpracovaných päť rokov v zariadení sociálnych služieb. Kraj požaduje tiež vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného, ekonomického alebo právneho zamerania. Ďalšie požiadavky spolu so zoznamom potrebných dokladov je zverejnený na webovej stránke kraja. Prihlášky je možné doručiť do podateľne Úradu BSK do 31. júla. Na osobný pohovor budú pozvaní tí uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky.



K náplni práce riaditeľa domova sociálnych služieb patrí riadenie, kontrola činnosti zariadenia, zabezpečenie plynulej prevádzky či analyzovanie a vyhodnocovanie hospodárenia s verejnými prostriedkami.