Droba: Väčšina plánovaného sa za 4 roky podarila pretaviť do reality

Bratislava 3. februára (TASR) – Modernizácia stredného školstva, zrekonštruované kultúrne a historické pamiatky, opravené cesty či nové cyklotrasy, aj takto hodnotí Bratislavský samosprávny kraj (BSK) štyri roky svojho pôsobenia. Napriek tomu, že hlavnou témou posledných dvoch rokov bola najmä pandémia nového koronavírusu, vedenie kraja vyzdvihuje dokončenie desiatok projektov v mnohých kompetenčných oblastiach.



"Ubehlo to ako voda a ak by som to mal jednou vetou zhrnúť, čo sa nám za štyri roky podarilo, tak poviem, že väčšina plánovaného a omnoho viac sa podarilo pretaviť z vízie alebo plánu do reality,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. Za najväčšie úspechy považuje najmä viaceré kroky, s ktorými prišiel kraj v rámci boja proti pandémii nového koronavírus ako prvý. Hrdý je však aj na modernizáciu školstva a otváranie študijných odborov kopírujúcich trh práce, čo má za následok zvýšenie záujmu o stredné školy o tretinu. "Mnohé školy boli na pokraji zatvorenia," podotkol.



Hlavnou témou ostatných dvoch rokov bola najmä ochrana zdravia obyvateľov a boj proti ochoreniu COVID-19. "Náš záber je však širší. Na zlepšenie zdravotnej starostlivosti vzniká unikátny dokument Stratégie zdravotníctva na roky 2022 – 2026," podotýka podpredseda BSK Juraj Štekláč. Dokument, ktorý má byť jediným svojho druhu na Slovensku, reflektuje na potreby, zmeny aj novú reformu kategorizácie nemocníc či príchod nového poskytovateľa nemocničnej starostlivosti. Uplynulý rok kraja označuje za projektový.







Posuny je možné podľa kraja vnímať aj v oblasti dopravy. Odovzdaná bola napríklad nová cesta spájajúca diaľničnú križovatku Triblavina so starou seneckou cestou I/61. Výstavba pokračuje ďalšou etapou. Začalo sa tiež s výstavbou obchvatu Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ktorý je prvou etapu budúceho obchvatu v malokarpatskom regióne, s ktorým začal kraj ako prvý na Slovensku. V príprave je jeho pokračovanie. Stavia sa aj nový cyklomost cez rieku Moravu, ktorý spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg. Otvorený má byť na jar.



V sociálnej oblasti je pre kraj kľúčovou témou proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Podľa podpredsedu BSK Mikuláša Krippela netreba zabúdať ani na otvorenie nového špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra či podporu centier včasnej intervencie. Za kľúčové považuje kvalitnú starostlivosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Pomoc sa týka rovnako ľudí v ťažkej životnej situácii, napríklad rodín v kríze či obetí násilia.



V oblasti životného prostredia považuje kraj za významnú najmä spoluprácu pri vyhlásení ochranného pásma najdôležitejšieho zdroja pitnej vody na Žitnom ostrove. Za nemenej dôležité označuje aj strategické dokumenty na ochranu lesov, vody a opatrenia na zmiernenie dosahov zmeny klímy. Pozornosť upriamuje i na budovanie siete environmentálno-vzdelávacích centier, jedno nadregionálne vzniká v spolupráci s Dolným Rakúskom v kaštieli v Čunove.