Bratislavský kraj hospodáril vlani s prebytkom 14,7 milióna eur

Bratislava 21. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom 14,7 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2023, ktorý na piatkovom zasadnutí schválili krajskí poslanci. Finančné prostriedky poputujú do rezervného fondu. BSK vlani hospodáril s viac ako 311 miliónmi eur. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Najviac peňazí smerovalo na vzdelávanie, a to vyše 118 miliónov eur. Najväčšími projektmi, ktoré realizoval kraj, boli centrá odborného vzdelávania a praxe (COVP). Na sociálne služby bolo alokovaných vyše 42 miliónov eur," priblížila Forman.



Na dopravu a komunikácie bolo vyčlenených 50 miliónov eur, z ktorých kraj financuje prímestskú autobusovú dopravu a tiež rekonštrukcie a údržbu ciest II. a III. triedy. V roku 2023 BSK zrealizoval takmer 54 kilometrov revitalizácií ciest v okresoch Senec, Pezinok a Malacky.



Do kultúry smerovalo podľa BSK vyše 14 miliónov eur. Najväčšími projektmi boli najmä komplexné rekonštrukcie Divadla Aréna, Bratislavského bábkového divadla či Malokarpatského osvetového strediska, pod ktoré patrí aj Kaštieľ v Modre.



BSK zrealizoval v minulom roku investičné výdavky v celkovej výške takmer 52 miliónov eur, čo je podľa neho historicky najviac. "Špecifickým a unikátnym projektom bolo dobudovanie Ekocentra Čunovo, ktoré prepája aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy," dodala Forman.