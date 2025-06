Bratislavský kraj hospodáril vlani s prebytkom vyše 9,5 milióna eur

Bratislava 20. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom viac ako 9,5 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2024, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Finančné prostriedky poputujú do rezervného fondu. BSK vlani hospodáril s takmer 300 miliónmi eur.



„Čistý výsledok hospodárenia bol 9,5 milióna eur a zastupiteľstvo schválilo jeho pridelenie do rezervného fondu. Tieto financie budú použité na už schválené projekty v rámci ďalších rokov,“ uviedol pre TASR riaditeľ odboru financií Úradu BSK Marek Vlčej.



Najväčšia suma išla do oblasti vzdelávania, a to približne 132 miliónov eur. Ďalšími štyrmi veľkými oblasťami boli sociálne služby (45 miliónov eur), doprava (25 miliónov eur), cesty druhej a tretej triedy (27 miliónov eur) a kultúra (desať miliónov eur).



Najväčšie investičné projekty sa týkali ciest druhej a tretej triedy, čo predstavovalo zhruba polovicu investičného rozpočtu za uplynulý rok. Išlo o rekonštrukciu významných ciest v okresoch Malacky, Senec a Pezinok. Dlhodobo realizovaná je tiež rozsiahla rekonštrukcia a opravy budov zariadení BSK, najmä v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a kultúry. Ďalšie projekty sa týkajú eurofondov, z najväčších sa vlani ukončil projekt Centra odborného vzdelávania a praxe v Ivanke pri Dunaji.



Za dosiahnutým hospodárskym prebytkom stojí viacero faktorov, ako vyššie príjmy, ako boli pôvodne naplánované, či presunutie implementácie niektorých projektov do ďalších rokov, nie však „vinou“ kraja. „Keď sa zrátajú všetky navýšené príjmy a znížené výdavky, tak výsledok skončil na sume 9,5 milióna eur, čo je úplne primeraný výsledok rozpočtu, s ktorým BSK hospodáril,“ poznamenal Vlčej.



Zadlženie BSK pokleslo medziročne o desať percent. Na konci roka 2024 vykázal kraj takmer 31,4-percentné zadlženie, čo predstavuje zostatok istiny vo výške viac ako 76,18 milióna eur. Splatené boli istiny vo výške 7,74 milióna eur. BSK vlani neprijal žiadny nový úver.