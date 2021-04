Droba je ambasádorom Dohovoru primátorov v oblasti klímy a energetiky

Bratislava 27. apríla (TASR) – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba sa stal ambasádorom Dohovoru starostov a primátorov v oblasti klímy a energetiky. Úlohou dohovoru je dohliadať na dosahovanie klimatických a energetických cieľov na miestnej a regionálnej úrovni. Iniciatíva má podporiť implementáciu Európskej zelenej dohody s prioritou, aby sa z Európy stal do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Šéf Bratislavského kraja zdôraznil úlohu regiónov a miest pri dosahovaní klimatických cieľov EÚ. Ich zapojenie je podľa neho nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených Európskou zelenou dohodou a Európskym klimatickým paktom. „Iba aktívnou a vzájomnou spoluprácou medzi inštitúciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni je možné efektívne vyvíjať a implementovať adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy, ktoré nám umožnia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050," skonštatoval Droba.



Pozornosť v tejto súvislosti upriamil aj na aktivity BSK v oblasti ochrany životného prostredia. Kraj sa napríklad zapojil do prípravy a v súčasnosti sa podieľa na implementácii Katalógu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Poskytuje praktické odporúčania pre opatrenia a intervencie, ktoré sa majú zavádzať na miestnej úrovni. Pripomenul tiež pripravované environmentálno-vzdelávacie centrum v Čunove, ktorého úlohou bude zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov. Zároveň prisľúbil, že bude hájiť hodnoty iniciatívy späté s ochranou životného prostredia nielen v rámci Bratislavského kraja, ale i na národnej a medzinárodnej úrovni.



Dohovor starostov a primátorov združuje viac ako 10.000 miestnych samospráv v 61 krajinách. Obce a mestá sa v rámci dohovoru zaviazali podieľať sa na zelenej tranzícii a na presadzovaní spoločnej vízie. Jej základ tvorí presvedčenie, že ľudia majú právo žiť v dekarbonizovaných a odolných mestách a obciach s prístupom k udržateľným, bezpečným a cenovo dostupným energiám.