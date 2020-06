J. Droba: Každý má právo vzdelávať sa v materinskom jazyku

Bratislava 25. júna (TASR) – Každý má právo vzdelávať sa v materinskom jazyku a našou povinnosťou je, aby sme im to umožnili. Uviedol to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, ktorý sa vo štvrtok stretol so šéfom mimoparlamentného Mosta-Híd Lászlóom Sólymosom. Témou bolo zlepšenie postavenia národnostného školstva a medializovaná situácia nedostatku miest pre prvákov na stredných školách.



"Bratislavský kraj je tu pre všetkých, aj pre príslušníkov národnostných menšín. Každý má právo vzdelávať sa v materinskom jazyku a našou povinnosťou je, aby sme im to umožnili. Špecifickú pozornosť v súvislosti s národnostnými vzdelávacími inštitúciami preto považujem za opodstatnenú," zdôraznil Droba.



Obaja sa zhodli, že v kraji bude aplikovaný špecifický režim. Pri určovaní miest pre prvákov na dvoch stredných školách bude vychádzať z maximálneho počtu očakávaných prihlášok na daný školský rok. Od tohto systémového riešenia očakávajú, že ani jeden žiak, ktorý má záujem pokračovať v štúdiu vo svojom materinskom jazyku, nebude donútený pre inú voľbu.



"Situácia v prípade národnostných škôl je špecifická v tom, že je ich na Slovensku veľmi málo, a preto pre žiaka mnohokrát neexistuje v jeho kraji alternatíva. Z tohto dôvodu potrebujú špecifický režim, už pri určovaní miest pre prvákov," poznamenal Sólymos. Obdobné stretnutia chce iniciovať aj v iných krajoch.



BSK v tomto procese uvíta aj prípadnú súčinnosť splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny.