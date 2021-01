Štekláč: Samosprávy sú rovnocenným partnerom štátu

Bratislava 27. januára (TASR) – Volení samosprávni zástupcovia a ich spolupracovníci sú rovnocenným a rozvážnym partnerom štátu, preto by sa malo pristupovať aj k ich podnetom a názorom. Aj v súvislosti s plošným skríningovým testovaním na COVID-19 a jeho výsledkami to skonštatoval podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja pre zdravotníctvo Juraj Štekláč.



„V súčasnosti sledujeme isté znepokojenie u obcí Bratislavského kraja, kedy sú vystavené časovému tlaku z náhlych rozhodnutí a neistote z efektu testovania. Oprávnene sa pýtajú, čo je pri ňom znakom svetla na konci tunela," uviedol pre TASR Štekláč.



Na výsledky testovania sa dá podľa neho pozerať z dvoch základných pohľadov, a to organizačného a medicínskeho. V prípade organizačného hľadiska sa dá podľa Štekláča hovoriť o jednoznačnom úspechu samospráv. Z medicínskeho hľadiska prijímajú výsledky plošného skríningu antigénovými testami s istou rezervovanosťou, keďže zatiaľ nie je zrejmé, aké celkové zmeny terapeuticko-preventívnych pravidiel v komunite prinesú.



Aktuálne možno podľa neho zo situácie konštatovať, že výsledkom plošného testovania je úvaha o ďalšom plošnom testovaní.



„Myslíme si, že testovanie by malo byť regionálne nastavené podľa adekvátnych dát a matematických modelov z priebežného monitoringu jednotlivých parametrov ochorenia v populácii a túto skutočnosť ponechať výhradne v rukách odborníkov," zdôraznil Štekláč.



Regióny by sa podľa neho mali v zásade rozdeliť na tri skupiny. Prvú by tvorili najvýraznejšie postihnuté regióny s prísnym lockdownom a izoláciou bez potreby plošného skríningu a s možnosťou práce len v kritickej infraštruktúre pri negatívnom teste. V druhej, menej postihnutej skupine by sa priebežne regionálne testovalo, aby sa izoláciou ľudí s pozitívnym testom zamedzilo zhoršeniu týchto regiónov. Tretia skupina regiónov by fungovala s aktuálnymi izolačnými opatreniami a možnosťou nevyhnutnej práce bez testu.



„V tejto chvíli však kraj sústreďuje svoju pozornosť aj smerom k očkovaniu, kde bude požadovať navýšenie očkovacích kapacít v Bratislavskom kraji, kde je o očkovanie zo strany občanov veľký záujem," podotkol Štekláč. Bratislavský kraj bude svoje názory a postoje deklarovať aj na plánovanom telekonferenčnom stretnutí so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR, pričom bude požadovať ich zohľadnenie.