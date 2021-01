Na cestách v Bratislavskom kraji sa môže objaviť čierny ľad

Bratislava 23. januára (TASR) – V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa môžu koncom víkendu objaviť poľadovica a čierny ľad, ktorý sa javí ako mokrá cesta. Upozorňuje na to cestárska spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB) poukazujúc na to, že po oteplení môže v nedeľu (24. 1.) večer mrznúť. Spoločnosť ubezpečuje, že lokálnu situáciu i počasie nepretržite pravidelne monitoruje.



"Upozorňujeme vodičov a chodcov v Bratislavskom kraji na výrazné ochladenie, ktoré môže spôsobiť poľadovicu na cestách. Chceme predísť kolíziám, preto budú cestári v teréne už počas víkendu a monitorovať situáciu," skonštatoval generálny riaditeľ RCB Rastislav Gajarský.



Čierny ľad sa prvý pohľad javí, že cesta je mokrá, ale v skutočnosti na nej môže byť súvislá vrstva číreho ľadu. Vzniká väčšinou počas suchej zimy a na miestach, ktoré ešte nie sú ošetrené soľou. Stretnúť sa s touto situáciou je možné najmä v noci či ráno, ak teplota klesne pod nula stupňov Celzia a voda z dažďa, topenia snehu či vlhkosti na ceste primrzne. Vyskytnúť sa však môže aj cez deň, hoci teplota vystúpi na viac ako päť stupňov Celzia. Najčastejšími úsekmi sú miesta v tieni, v lese či na mostoch, kde ho priame slnko neroztopí.



Cestári vývoj počasia pravidelne sledujú na dispečingu z viacerých verejne dostupných zdrojov, pri zhoršení počasia aj priamo v teréne. Pomáhajú tiež hlásenia či podnety od verejnosti, starostov či primátorov. Minulý týždeň boli do ostrej prevádzky zapojené všetky stroje. Najkritickejšími úsekmi boli vtedy pre snehové jazyky Pezinská baba či úseky pod Malými Karpatmi.



RCB sa starajú o 512 kilometrov ciest II. a III. triedy a 128 mostov v Bratislavskom kraji. Čoskoro ju nahradí nová cestárska spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BSK), ktorej bude Bratislavský samosprávny kraj 100-percentným vlastníkom.