Podpísali zmluvu na rekonštrukciu Gymnázia A. Einsteina v Petržalke

Bratislava 7. júla (TASR) - Gymnázium Alberta Einsteina v bratislavskej Petržalke v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zrekonštruujú za 1.616.870,46 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré v pondelok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejného obstarávanie (ÚVO).



„Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej hospodárnosti budov,“ pripomenul kraj v oznámení. V podkladoch k zákazke spresnil, že súčasťou obnovy bude zateplenie fasády a strechy, výmena okien a dverí, regulácia vykurovacieho systému, inštalácia tepelných čerpadiel i zariadení obnoviteľného zdroja energie. Rekonštrukcia prinesie i sanácie v interiéri, debarierizáciu vstupu do budovy, novú vstupnú bránu, rovnako i výmenu vonkajšieho osvetlenia. Projekt bude realizovať spoločnosť DAG Slovakia z Prešova, ktorá uspela s ponukou v súťaži, ktorej hodnotiacim kritériom bola cena. Na financovanie zákazky použijú eurofondy.



Dielo má byť podľa kontraktu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv hotové do 12 mesiacov od začatia stavebných prác v súlade s odsúhlaseným časovým harmonogramom.