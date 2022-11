Bratislavský kraj pokračuje v komplexnej rekonštrukcii Divadla Aréna

Bratislava 16. novembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v komplexnej rekonštrukcii Divadla Aréna, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti sa dokončuje strecha a osádzajú sa okná. Po dokončení týchto prác sa obnova sústredí na interiér. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Opätovne otvorené má byť v divadelnej sezóne 2023/2024.



Počas najbližších týždňov by mali byť ukončené elektroinštalácie v celej budove, vzduchotechnika v hlavnej divadelnej sále i v priestore určeného pre malé javiskové formy. Na jar 2023 je naplánované dokončenie fasády zadnej časti budovy (kancelárie), osádzať sa začne aj javisková technológia, osvetľovacia či zvuková technika.



V priebehu budúceho roka čaká revitalizácia aj pozemok, na ktorom divadlo stojí. Získať má charakter multifunkčného priestoru s možnosťou využívania na exteriérové podujatia rôzneho druhu, ale aj na parkovanie pre návštevníkov divadla. Cieľom revitalizácie je nielen otvoriť tento pozemok návštevníkom divadla, ale aj ho vizuálne prepojiť s priľahlým parkom.



"Podarilo sa zachovať mnohé významné prvky, ako sú pôvodné zábradlia s kovaniami, mramorové schodiská, fresky či nosníkové železné trámy. Všetky budú repasované a dotvoria finálnu identitu divadla," poznamenala Forman.



S rekonštrukciou divadla začal kraj vo februári. Vizuálne by sa malo divadlo vrátiť do podoby z roku 1939. Na práce dohliadajú aj pamiatkari. Celkové náklady majú dosiahnuť približne deväť miliónov



História budovy divadla sa začala písať v roku 1828, keď na petržalskom brehu Dunaja vznikol priestor na letné divadlo, nekrytý amfiteáter. V roku 1898 bola na mieste amfiteátra vystavaná budova, ktorej podoba sa zachovala približne do roku 1939. V roku 1945 bola budova zatvorená pre verejnosť na takmer 50 rokov. Slúžila ako sklad televíznych kulís. Posledná rekonštrukcia budovy bola v prvej polovici 90. rokov minulého storočia.