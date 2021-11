BSK: Masívny výpadok prímestských autobusov pretrváva

Bratislava 18. novembra (TASR) – Aj vo štvrtok pretrvávajú obmedzenia v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji. Dôvodom výpadkov spojov je nedostatok vodičov.



Zverejnené cestovné poriadky na webe dopravcu potvrdzujú, že výpadky postihnú najmä linky v okolí Pezinka a Senca, zrušenie sa dotklo prvých ranných a posledných večerných spojov. Podľa portálu imhd.sk sa pri porovnaní s pôvodnými grafikonmi zrušilo približne 43 percent spojov (z 1781 pôvodne plánovaných bolo zrušených 767).



Bratislavský samosprávny kraj (BSK) cituje dispečing Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorý konštatuje, že oproti strede (17. 11.) prišlo k zlepšeniu. "Pri avizovaných spojoch sú len mierne výpadky," uvádza BID.



Masívne výpadky spojov v dôsledku nedostatku vodičov prímestských autobusov nastali už v pondelok (15. 11.), v prvý deň zmeny dopravcu regionálnej autobusovej dopravy. Predseda BSK Juraj Droba na sociálnej sieti informoval, že situácia sa postupne lepší, počet vodičov sa zvyšuje každým dňom. V stredu (17. 11.) informoval, že záujem o prácu má približne 70 adeptov. "Pri počte 100 chýbajúcich vodičov by to výrazne mohlo pomôcť riešiť situáciu."



Droba na pondelkovom (15. 11.) rokovaní so zástupcami spoločnosti Arriva dal dopravcovi deväť pracovných dní na to, aby problém do veľkej miery vyriešil. Zároveň avizuje, že ho za výpadky spojov neminú vysoké sankcie.



BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.