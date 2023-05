BSK: Medzi Mostom pri Bratislave a Tomášovom rekonštruujú cestu

Bratislava 15. mája (TASR) - Medzi obcami Tomášov a Most pri Bratislave, miestna časť Studené rekonštruujú cestu. Práce budú realizované v dvoch etapách a potrvajú do začiatku júla. TASR o tom informovali z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



"Revitalizácia ciest pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste. Pôvodná časť konštrukcie vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov," priblížili zo samosprávneho kraja.



Prvá etapa prác potrvá do polovice júna v intraviláne Studeného a Tomášova. Počas nej bude čiastočná uzávera dopravy s regulovaním dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou.



Od 19. júna do 8. júla bude trvať druhá etapa prác v extraviláne medzi Studeným a Tomášovom. Dôjde k celkovej uzávere dopravy s vyznačením obchádzkových trás v okolí.