Senec podpísal zmluvu na výstavbu parkovacieho domu pri TIOP-e

Senec 17. mája (TASR) – Doterajšie parkovacie kapacity pri termináli integrovanej osobnej dopravy (TIOP) v Senci by malo zvýšiť vyše 80 nových miest, ktoré na mieste vzniknú v rámci dvojpodlažného parkovacieho domu. Mesto Senec v stredu podpísalo zmluvu s realizátorom jeho výstavby. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



"Práce by mali trvať sedem mesiacov, náklady na výstavbu sú vo výške 925.257 eur s DPH, pričom kraj získal na realizáciu eurofondy," informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Plánovaných 84 parkovacích miest v prvej etape budú môcť podľa jej slov prostredníctvom prístavby zvýšiť v budúcnosti na vyše 200 parkovacích státí.



Nové záchytné parkovisko vybudujú v areáli Slnečných jazier s prístupom od Železničnej ulice. "Spodná časť s kapacitou 39 parkovacích miest bude prístupná iba z areálu Slnečných jazier a mala by slúžiť počas leta pre návštevníkov rekreačného areálu. Horná, nezastrešená časť s kapacitou 45 parkovacích miest bude určená pre tých, ktorí budú ďalej cestovať verejnou dopravou. Táto časť bude mať samostatný vjazd rampou zo Železničnej ulice a bude pešími lávkami priamo prepojená s autobusovými zastávkami," uviedla Forman.



V prvej etape mesto neuvažuje so spoplatnením záchytného parkoviska.