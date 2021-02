VODIČI POZOR! V Bratislavskom kraji bude poľadovica a silný vietor

Bratislava 9. februára (TASR) – Na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v najbližších dňoch môžu vyskytnúť silné mrazy s vetrom, na cestách sa môže vytvárať poľadovica. Upozorňuje na to cestárska spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá vodičov i chodcov vyzýva na opatrnosť. TASR o tom informovala spoločnosť RCB.



Spoločnosť vyzýva vodičov na prispôsobenie jazdy poveternostným podmienkam najmä na Pezinskej babe (cesta II/503), medzi Modrou a Zochovou chatou (III/87), v úseku Červený kameň – Píla – Častá (II/1088 a III/1092), na úseku Svätý Jur – Pezinok (II/502) či z Lozorna do Plaveckého Petra (II/501). Podľa RCB sa vytvára poľadovica či záveje najmä v extraviláne. Snehové záveje v čase silného sneženia a vetra sa taktiež vytvárajú na cestách z Budmeríc smerom na Ružindol (II/504), do Doľan (III/1090) či smerom na Báhoň (III/1095).



"Opatrnosť v jazde treba zvýšiť v najbližších dňoch a týždňoch na všetkých úsekoch a cestách," zdôrazňuje RCB. Zároveň ubezpečuje, že aj v čase núdzového stavu dodržiava prísne hygienické opatrenia, aby nenastali problémy v personálnom zabezpečení. "Evidujeme iba jednu pandemickú PN, čo riešime nasadením náhradníka," podotkol generálny riaditeľ RCB Rastislav Gajarský.