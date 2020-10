MHD v Bratislave i prímestské autobusy budú jazdiť ako počas prázdnin

Bratislava 29. októbra (TASR) – Mestská hromadná doprava (MHD) v Bratislave i prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji budú do 9. novembra premávať podľa cestovných poriadkov platných počas školských prázdnin. Vzhľadom na zníženú mobilitu cestujúcich, súvisiacu s aktuálnou epidemiologickou situáciou, platí zmenený grafikon v prípade MHD od štvrtka, prímestské autobusy začnú jazdiť v prázdninovom režime od piatka (30. 10.).



"Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu by sme chceli požiadať cestujúcich, aby cestovali hromadnými dopravnými prostriedkami len v nevyhnutnom prípade a dodržiavali hygienické opatrenia. Cestujúcim tiež odporúčame, aby využívali bezhotovostné formy kúpy a platby za cestovné lístky,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) – koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Dodala, že vo vozidlách dopravcov, ktorí sú zapojení do IDS BK, platia sprísnené hygienické pravidlá. Všetky vozidlá sú pravidelne dezinfikované.