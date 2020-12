Hlavné mesto chce kompletne zmeniť vzhľad Patrónky

Bratislava 18. decembra (TASR) – Rozsiahly priestor v lokalite bývalej továrne na bratislavskej Patrónke sa má v najbližších rokoch premeniť na viacúčelový areál s využitím pre školstvo, kultúru, umenie, športové podujatia či ďalšie voľnočasové aktivity. Rozhodli o tom v piatok poslanci Bratislavského samosprávneho kraja, keď schválili ideový zámer premeny územia, ktorý má zároveň pripomenúť jeho históriu. Kraj hovorí o revitalizácii degradovaného územia.



„Púšťame sa do veľmi ambiciózneho projektu, ideme urobiť niečo prelomové. Nie je to o novom šate, rekonštrukcii, obnove interiérového vybavenia, ale aj o kreovaní územia a dlhodobo zanedbanej priemyselnej časti. Našou ambíciou je tiež otvorenie tohto územia," priblížila riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan.



Poznamenala, že starým, zanedbaným a nerekonštruovaným stavbám chce dať kraj nový zmysel, pričom športové, kultúrne a sociálne aktivity by mali na seba nadväzovať.



Projekt počíta so zachovaním historických stavieb, či už väčších alebo viacerých menších objektov, ktoré majú svoje hodnoty a spoločne tvoria celkový kontext prostredia. Nové budovy majú funkčne a esteticky doplniť tie pôvodné.



Vynovený priestor bude určený pre širokú verejnosť a pre Domov sociálnych služieb Rosa. Má tam vzniknúť aj nová škola a kultúrno-kreatívne centrum. Počíta sa tiež s koncepčnými zelenými aktivitami, pribudnúť by malo viac zelene.



Pri premene územia by sa nemalo zabudnúť ani na pripomienku smutnej histórie územia z čias druhej svetovej vojny, keď na tomto mieste bolo zriadené koncentračné stredisko pre Židov. Do nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau odtiaľ previezli 8000 židovských obyvateľov.



„Temná minulosť areálu pokračovala aj v skorých povojnových rokoch, keď slúžil ako zhromažďovacie stredisko pre odsun nemeckého a maďarského obyvateľstva na základe Benešových dekrétov," približuje BSK, podotýkajúc, že historický odkaz areálu spojený s tragickým osudom židovského obyvateľstva je väčšine obyvateľov stále neznámy. Vybudovať by sa tam malo preto aj pietne miesto – pamätník reflektujúci túto etapu histórie.



K pozemku na Patrónke sa viaže bohatá história. Názov vznikol začiatkom 20. storočia a bol hovorovým označením pre továreň na patróny, ktorú založil viedenský podnikateľ Juraj Roth.



V roku 1918 prevzal továreň československý štát a z bezpečnostných dôvodov bola v rokoch 1935 – 1938 postupne likvidovaná. V lokalite sa nachádzala aj Kühmayerova továreň remeselníka Františka Kühmayera, kde po druhej svetovej vojne slovenské závody technického skla vyrábali vianočné ozdoby. Prvé viditeľné výsledky revitalizácie majú byť realitou v roku 2022.