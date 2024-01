BSK: Na cyklotrasách zaregistrovali viac ako tri milióny cyklistov

Bratislava 13. januára (TASR) - Viac ako tri milióny cyklistov zaregistrovali v roku 2023 sčítacie body na cyklotrasách v Bratislavskom kraji. Najvyťaženejšou cyklotrasou bol chodník na Dolnozemskej ceste, dňom s najväčším počtom cyklistov sa stala nedeľa 21. mája. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba pripomenul, že v kraji sa nachádza takmer 1200 kilometrov značených cyklotrás. "Vedú popri vodných tokoch, cez lesy a kopce či popri jazerách. Spoznávať na bicykli môžete nielen krásy prírody, ale aj obdivovať historické a kultúrne pamiatky či ochutnať lokálnu gastronómiu," zhodnotil Droba, ktorý upozornil tiež na investície BSK i obcí a miest v kraji do budovania cyklotrás.



Najvyťaženejšou cyklotrasou v Bratislavskom kraji bola v roku 2023 Dolnozemská cesta. Sčítacím bodom prešlo podľa údajov BSK 475.735 cyklistov. Cyklomost slobody, ktorý vedie ponad rieku Morava a spája Devínsku Novú Ves s rakúskym zámkom Schloss Hof, využilo vlani 312.803 cyklistov. Po moste Vysomarch medzi Vysokou pri Morave a rakúskym Marcheggom sa od jeho otvorenia v máji 2022 previezlo viac ako 120.000 cyklistov.



Hovorkyňa BSK Lucia Forman informovala tiež o tom, že automatické sčítače nainštalované na území Bratislavského kraja ukázali v roku 2023 dva trendy. "Tým prvým je, že počet ľudí na bicykloch rastie aj mimo územia hlavného mesta Bratislava. Druhým fenoménom minulého roka je stúpajúci počet ľudí, ktorí jazdia na bicykli do práce či do školy," oznámila Forman.