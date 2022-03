V Bratislavskom kraji maturuje viac ako 3100 žiakov

Bratislava 16. marca (TASR) – Na 54 stredných školách v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) maturuje v aktuálnom školskom roku 3173 žiakov. Na stredných odborných školách a konzervatóriách je to 2186 žiakov a na gymnáziách 987 žiakov. Maturitná skúška pozostáva z externej a internej časti. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Verím, že aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu na našich školách, ich modernizácii či množstva nových odborov reagujúcich na trh práce, sa v praxi ľahšie uplatnia a úspešne tak naštartujú svoju kariéru," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v riadnom termíne koná od 15. do 18. marca. V utorok (15. 3.) mali maturanti test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry. V stredu ich čakal cudzí jazyk, vo štvrtok (17. 3.) ich čaká matematika a v piatok (18. 3.) slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.



Ak bol žiak pozitívny na ochorenie COVID-19 alebo je v karanténe, bude písať maturitnú skúšku v náhradnom termíne v apríli, a to od 5. do 8. apríla. V prípade, že žiak neuspel, má k dispozícii opravný termín od 5. do 8. septembra alebo riadny termín v nasledujúcom školskom roku.



Interná časť maturitnej skúšky bude od 23. mája do 10. júna. Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné Regionálne úrady školskej správy. Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je vyhradený na september 2022 alebo február nasledujúceho školského roka.