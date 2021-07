Na Národnom štadióne zaočkovali počas víkendu 2900 ľudí bez pozvánky

Bratislava 12. júla (TASR) – Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave zaočkovali počas uplynulého víkendu 2900 ľudí bez pozvánky. Na sociálnej sieti o tom informuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BKS) Juraj Droba. Bez registrácie zaočkuje záujemcov kraj aj v pondelok podvečer.



"Dobrá správa je, že v Bratislavskom kraji je záujem o očkovanie stále veľký. Znamená to, že naša kolektívna imunita silnie každým dňom," konštatuje Droba.



Podotýka však, že podľa európskych prieskumov zaostávame v očkovaní seniorov. Šéf kraja sa preto obracia na obyvateľov s prosbou o pomoc pre starších ľudí z ich okolia, napríklad aj odprevadením na ich prvé očkovanie. "Veľakrát by sa aj dali zaočkovať, ale buď sa nevedia prihlásiť, alebo sa boja neznámeho a sami do centra neprídu," poznamenáva Droba.



Lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay na margo nedele (11. 7.) uviedol, že z 2000 pozvaných neprišlo 19 percent. Cestu si však na štadión našlo 1400 "nepozvaných, ale vítaných", z toho 800 na prvú dávku vakcíny. "Lekári a sestry mali voľnejší režim. Ak vieme zaočkovať 4545 za deň, pri čísle 3000 máme pocit, že sme neboli dostatočne vyťažení," píše na sociálnej sieti.



Podotýka, že vakcínou Pfizer sa bude na NFŠ očkovať v sobotu (17. 7.) opätovne aj s možnosťou zaočkovania sa bez registrácie. "Nedeľa bude možno moja prvá voľná za posledných 20 týždňov," dopĺňa Szalay.