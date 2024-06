Pre Bratislavský kraj schválili 21 projektových zámerov

Bratislava 5. júna (TASR) - Na desiatom zasadnutí Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja, ktoré sa uskutočnilo v stredu, bolo schválených 21 projektových zámerov v celkovej hodnote viac ako 22 miliónov eur. Zamerané sú najmä na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a taktiež na implementáciu zelených a modrých opatrení v reakcii na zmenu klímy. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Projektové zámery boli schválené v podstate jednohlasne a bez pripomienok. Vnímam to ako dobrú vizitku práce tímu, ktorého úlohou je pomôcť mestám a obciam s prípravou kvalitných projektov. Naším spoločným cieľom je dostať európske prostriedky do regiónu na realizáciu zmysluplných projektov," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



V súvislosti so znižovaním energetickej náročnosti bolo schválených 14 projektových zámerov. Týkajú sa budov materských a základných škôl, obecných či mestských úradov, športovej haly, viacúčelovej telocvične, spoločenského a kultúrneho domu či domu smútku. Ide o bratislavské mestské časti Petržalka, Ružinov a Rusovce, ale aj Pezinok, Hamuliakovo, Zohor, Kostolnú pri Dunaji, Doľany, Svätý Jur a Boldog.



V súvislosti s budovaním prvkov zelenej a modrej infraštruktúry bolo schválených sedem projektových zámerov. Je medzi nimi rekonštrukcia trhoviska, revitalizácia vnútrobloku, verejného priestoru či parkov. Ide o mestské časti Ružinov a Rača, rovnako tak Senec, Malacky, Modru a Rohožník.



Na schválenie projektových zámerov je potrebné dosiahnuť dohodu na úrovni zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, socioekonomických partnerov a štátu.



"Vďaka kontinuálnej spolupráci a komunikácii s mestami a obcami vieme presne zadefinovať, v ktorých oblastiach a témach sú požiadavky územia najväčšie. Našou úlohou bude prostredníctvom revízie Programu Slovensko zabezpečiť presun eurofondov do tých opatrení, v ktorých z územia evidujeme najväčší dopyt a pripravenosť projektov," poznamenal riaditeľ odboru implementácie operačných programov Úradu BSK Peter Furik.



Samotná revízia je však podľa kraja komplikovaný proces, ktorý bude na úrovni Riadiaceho orgánu a následne Európskej komisie trvať niekoľko mesiacov. V Rade partnerstva by však chceli schváliť aj zásobník projektov, ktoré hneď po doplnení zdrojov môžu ísť do realizačnej fázy.