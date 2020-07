Stredné školy Bratislavského kraja budú mať vyše 4000 prvákov

Bratislava 11. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý je zriaďovateľom 54 stredných škôl, privíta v novom školskom roku vyše 4000 prvákov. Od septembra pribudnú na školách aj nové odbory a fungovať začnú dve spojené školy. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Ku koncu júna bolo do stredných škôl v pôsobnosti BSK predbežne zapísaných 4039 prvákov, čo je nárast o 6,2 percenta oproti minulému roku. "Vtedy to bolo 3804 žiakov. Definitívne počty prvákov však budú známe až po zbere údajov k 15. septembru," spresnila Forman.



Od septembra sa budú žiaci v Bratislavskom kraji vzdelávať aj vo viacerých nových odboroch. Na Obchodnej akadémii na Dudovej v Bratislave pribudne bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Grafický a priestorový dizajn a fotografický dizajn budú mať k dispozícii žiaci Školy umeleckého priemyslu na Sklenárovej v Bratislave. Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej v Bratislave sa budú vyučovať inteligentné technológie a programovanie digitálnych technológií.



"Odbor techník spracovania plastov pribudne na Strednej odbornej škole chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave, odbor rybárstvo a vodný manažment zase v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, mäsiar - kuchár na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského v Bratislave a kuchár na Strednej odbornej škole podnikania a služieb na Myslenickej v Pezinku," uviedla hovorkyňa.



V Bratislave od nového školského roka vzniknú aj dve spojené školy, a to Spojená škola na Pankúchovej v Bratislave a Spojená škola na Ostredkovej v Bratislave. Spojenú školu v bratislavskej Petržalke budú tvoriť dve organizačné zložky - základná škola a gymnázium. Ich súčasťou bude aj školský klub detí a školská jedáleň. "Aj ružinovská spojená škola bude pozostávať z dvoch organizačných zložiek, a to základnej školy a strednej športovej školy. Ich súčasťou bude školská jedáleň," poznamenala Forman.