Námestie pred Národným futbalovým štadiónom v Bratislave ožije trhmi

Bratislava 6. decembra (TASR) - Námestie pre Národným futbalovým štadiónom (NFŠ) v Bratislave ožije vianočnou atmosférou. Konať sa tam budú Župné vianočné trhy (19. - 20. 12.), ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Informuje o tom na svojom webe.



"Po minuloročnom úspešnom pilotnom projekte sme sa rozhodli pokračovať. V spolupráci s našimi školami, so zariadeniami sociálnych služieb a s divadlami sme pripravili dva výnimočné dni," pozýva predseda BSK Juraj Droba.



Chýbať nebude vianočná kapustnica, predaj živých rýb či darčeky z dielne domovov sociálnych služieb. Ich kúpou bude možné podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú. Súčasťou podujatia bude aj sprievodný kultúrny program. Vianočné koledy a piesne zaznejú v podaní žiakov Konzervatória, divadlo Ludus predvedie detské predstavenie Vyšla hviezda nad Betlehemom.



Trhy budú otvorené v oba dni od 13.00 do 19.00 h.