Bratislavský kraj spustil nový webový projekt Pomôžme si

Bratislava 30. marca (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil projekt Pomôžme si. Nová internetová služba spája na jednom mieste v čase šírenia nového koronavírusu tých, ktorí potrebujú pomoc s tými, ktorí pomoc ponúkajú. Projekt je dostupný na novom portáli kraja, ktorý bude dohliadať na to, aby sa čo najmenej obchodovalo a čo najviac nezištne pomáhalo. Predstavitelia kraja o tom informovali na pondelkovom brífingu.



"Sám som bol adresátom desiatok telefonátov a správ – sedím doma, nemám čo robiť, mám auto, môžem voziť tovar. Na druhej strane máme vo vchode dve starenky, nemá im kto nakúpiť. Je to tip vecí, ktoré chceme poskytnúť ľuďom, aby sa na jednom mieste stretla ponuka s dopytom a vieme si to vyriešiť občiansky a nepotrebujeme do toho zaťahovať inštitúcie," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Návštevník portálu môže vyhľadávať v už existujúcich položkách, alebo pridať vlastnú ponuku alebo dopyt. Jednotlivé inzeráty sú zaradené v kategóriách, napríklad výroba rúšok a zdravotníckych pomôcok, varenie a pečenie, doručovanie tovaru, požičiavanie náradia či pomoc s nákupom alebo starostlivosťou o zviera.







"Najprv sme si mysleli, že to bude o tom, že niekto ušil rúška a chce ich darovať na najsprávnejšie miesto, ale zistili sme, že foriem pomoci môže byť viac a ľudská kreativita nepozná hranice," poznamenal Droba s tým, že administrátori budú dohliadať na to, aby sa na tejto platforme, ktorej je kraj len sprostredkovateľom a kde sa nebude predávať reklamný priestor, čo najviac nezištne pomáhalo a čo najmenej obchodovalo. Podmienkou na pridanie inzerátu je uvedenie kontaktných údajov, teda buď e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla a súhlas so všeobecnými podmienkami.



Bratislavský kraj v tejto súvislosti napríklad oslovil organizácie cestovného ruchu, ktorých je členom, aby kontaktovali svojich turistických sprievodcov. "Majú vynikajúce jazykové znalosti a v tejto dobe, keď nie sú deti v škole alebo doma, ich môžu doučovať alebo učiť cudzí jazyk," poznamenal Michal Feik, vedúci Odboru komunikácie Úradu BSK. Prvé ponuky sa na portáli už objavili, kraj verí, že ich časom pribudne a nemusia sa týkať len doučovania detí, ale aj dospelých.



Projekt Pomôžme si je súčasťou nového portálu www.BratislavskyKraj.sk, ktorý prevádzkuje Bratislavský kraj. Okrem aktuálneho spravodajstva z celého kraja poskytuje pre obyvateľov kraja aj komplexné informácie o novom koronavíruse. Portál za mesiac svojej existencie navštívilo 720.000 používateľov s celkovým počtom viac ako 1,6 milióna zobrazení.