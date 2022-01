Arriva: Od pondelka by malo fungovať v Bratislavskom kraji 90 % liniek

Na snímke zľava poradca generálneho riaditeľa prepravnej spoločnosti Arriva Peter Sádecký a riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz počas brífingu 7. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke riaditeľka pre obchod a komunikáciu dopravnej spoločností Arriva na Slovensku Petra Heleczová počas tlačovej konferencie 7. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímka z depa autobusov prepravnej spoločnosti Arriva 7. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. januára (TASR) - Dopravná obslužnosť v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji má byť od pondelka (10. 1.) na úrovni viac ako 90 percent. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásili zástupcovia dopravcu Arriva s tým, že k zlepšeniu vypravenosti spojov dôjde v rámci riadne platných cestovných poriadkov v celom kraji. Podarilo sa to vďaka prijatiu nových vodičov.vyhlásila riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.Zároveň informovala, že minibusy, ktoré dopravca využíval na doplnenie obslužnosti kraja, nasadia na takzvané šamorínske a pezinské linky. Od pondelka Arriva taktiež ruší všetky zachádzky spojov do priľahlých obcí a zrýchlené linky budú obsluhované podľa riadnych cestovných poriadkov.Dopravca má momentálne zhruba 300 vodičov. Na to, aby vedel v Bratislavskom kraji zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť stopercentnej výpravy, kde sa zohľadňujú dovolenky či práceneschopnosť vodičov, je podľa Helecz potrebné prijať ešte asi 50 nových šoférov.poznamenala s tým, že stopercentný stav vodičov by mohli naplniť do konca marca.Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mala problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca deklaroval, že problém vyrieši. Nových šoférov zháňal i v zahraničí. Podpísal dohodu aj s vodičmi mikrobusov, ktorí vypomáhali s vykrytím niektorých spojov v kraji.Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý má s Arrivou podpísanú desaťročnú zmluvu za vyše 330 miliónov eur, za výpadky spojov dopravcu sankcionuje. Za každý jeden deň, keď nedokázal zabezpečiť dopravnú obslužnosť minimálne na úrovni 95 percent, prináleží kraju zmluvná pokuta vo výške 30.000 eur za deň. Za mesiac prevádzky je to 930.000 eur. Približne v tejto sume bude aj výpadok tržieb za mesiac január. Tá vznikne zavedením prepravy zadarmo počas januára v regionálnych autobusoch Arrivy v Bratislavskom kraji. Vedenie BSK tak chce kompenzovať cestujúcim výpadky spojov.