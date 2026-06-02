Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Regióny

Bratislavský kraj ocenil ďalšie desiatky osobností

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ocenenia odovzdali v utorok v Divadle Aréne v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenský horolezec a člen československej vedecko-horolezeckej expedície do Himalájí v roku 1984 Vincent Dubeň, spisovateľ, prozaik, redaktor, dramaturg, filmový a televízny scenárista Peter Jaroš, slovenský bigbítový a artrockový hudobník, skladateľ, spevák a dramaturg Dezider „Dežo“ Ursiny (in memoriam) či popredný slovenský vedec a vysokoškolský pedagóg, uznávaný odborník v oblasti technológie polymérov a vývoja ekologických materiálov Pavel Alexy. To je časť osobností, ktoré sa zaradili k laureátom ocenení Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ocenenia odovzdali v utorok v Divadle Aréne v Bratislave.

Držiteľmi ocenenia Výročná cena Samuela Zocha sa stal aj bývalý zápasník vo voľnom štýle, jediný slovenský zápasnícky majster sveta a držiteľ bronzovej medaily z Olympijských hier v Soule 1988 Jozef Lohyňa a slovenská scenáristka, režisérka, dramatička, spisovateľka a vysokoškolská pedagogička Eva Borušovičová (in memoriam). Medzi laureátov sa zaradila aj lekárka, vysokoškolská profesorka a významná osobnosť starostlivosti o ľudí s downovým syndrómom na Slovensku Mária Šustrová či slovenská poetka, prekladateľka a esejistka Mila Haugová. Ocenený bol aj slovenský operný spevák - tenor, pedagóg a medzinárodne uznávaný interpretačný umelec Jozef Kundlák, ktorý zároveň získal aj Cenu verejnosti a vysokoškolská pedagogička, teoretička architektúry a medzinárodne uznávaná expertka na architektúru 20. storočia Henrieta Moravčíková.

Okrem toho bolo udelených aj 14 Pamätných listov Samuela Zocha. Ocenený bol majster sveta, dlhoročný reprezentant v karate a tréner Rastislav Mráz, paralympijský športovec v boccii Róbert Mezík či vrcholová športovkyňa a ultramaratónkyňa Soňa Kopčoková. Ocenenie získal aj univerzitný profesor a odborník v oblasti chemickej technológie a zelených procesov Alexander Kaszonyi či vysokoškolskí učitelia, autori zdravotníckych prístrojov a pomôcok a výrobcovia retro motobicyklov Daniel Furka a Samuel Furka.

Ocenenie dostal aj slovenský výtvarník, animátor, režisér, ilustrátor a spisovateľ, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu Ivan Popovič, právnik, advokát, dlhoročný pracovník Matice slovenskej, zborový dirigent a vedúci spevokolu Štefan Martinkovič, špeciálna pedagogička a odborníčka na včasnú intervenciu, zakladateľka centra podpory rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením Erika Tichá, manželia prepájajúci folklór, kultúru a prácu s rodinami Katarína Baginová a Kamil Bagin či regionálny historik, publicista a autor, ktorý sa dlhodobo venuje dokumentovaniu histórie Ján Maász. Ocenenie si odniesla aj zakladateľka občianskeho združenia Equity a aktivistka zasadzujúca sa za práva marginalizovaných skupín Lýdia Šuchová, osobnosti realizujúce projekt Senior Friendly Lívia Matulová Osvaldová a Miloš Nemeček, zakladateľka chránenej dielne TOP-ART a osobnosť sociálneho podnikania Silvia Krkošková a občianske združenie Solar Hvezdáreň Senec.

Titul historická osobnosť regiónu bol udelený profesorovi Štefanovi Nosáľovi, dlhoročnému umeleckému vedúcemu súboru Lúčnica.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?