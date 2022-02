Bratislavský kraj zruší bezplatnú regionálnu autobusovú dopravu

Bratislava 18. februára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) od marca ruší bezplatné cestovanie v regionálnej autobusovej doprave v kraji. Zdôvodňuje to stabilizáciou vo vypravenosti spojov dopravcu Arriva, aktuálne sa obslužnosť pohybuje na úrovni 98 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Cestujúci si budú kupovať lístky, ako boli zvyknutí, v platnosti ostávajú ceny aj všetky zľavy, ktoré využívali doteraz," spresnila. V prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji sa bezplatne cestuje od januára. BSK tým kompenzuje výpadok autobusových spojov, vzniknutý nástupom nového dopravcu Arriva.



V rámci kompenzácií pripravuje Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor Integrovaného dopravnému systému v Bratislavskom kraji, aj automatické predlžovanie platnosti predplatných cestovných lístkov (PCL). Konkrétne tým cestujúcim, ktorí mali platný PCL v termíne od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022. Termín spustenia a ďalšie podrobnosti oznámi vopred.



Bezplatnú prímestskú dopravu počas januára a februára uhradí BSK z pokuty, ktorú spoločnosti vyrubil za to, že od svojho nástupu v novembri 2021 nedokázala zabezpečiť dostatok spojov. "Za každý jeden deň, keď dopravca nedokázal zabezpečiť dopravnú obslužnosť minimálne na úrovni 95 percent, prináleží BSK zmluvná pokuta vo výške 30.000 eur za deň. Za mesiac prevádzky je to 930.000 eur," priblížil predseda BSK Juraj Droba.



Dopravca Arriva začal zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mal problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Po počiatočných problémoch deklaruje dopravca zlepšenie. Pre TASR koncom januára uviedol, že od novembra získal už viac ako 100 nových vodičov.