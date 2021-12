Bratislavský kraj otvoril dotačnú schému na rok 2022

Bratislava 6. decembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoril dotačnú schému na budúci rok. Týka sa štyroch oblastí podpory, a to kultúry, mládeže, športu a tiež životného prostredia a rozvoja vidieka. Podávať projekty je možné do 17. januára 2022. Na občianske projekty je vyčlenených 2,1 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) pomôže aj takým sektorom, ktoré sa pre pandémiu dostali na vedľajšiu koľaj. Verím, že ju využije čo najviac žiadateľov, aby sme mohli podporiť kvalitné a zmysluplné projekty," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Oproti minulej dotačnej schéme je suma pre dotácie zdvojnásobená.



Na podporu projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne, je na rok 2022 vyčlenených 700.000 eur. Na neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, jej aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie života, ale tiež jej participáciu na spoločenskom a komunitnom živote, je v rámci dotačnej schémy alokovaných 84.000 eur.



Projekty v športovej oblasti sa uchádzajú o podporu 616.000 eur. Pôjdu na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ako aj športových akcií a podujatí i pre dospelých. Cieľom podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport či snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Na podporu a zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia aj prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít pôjde budúci rok z dotačnej schémy 700.000 eur.



Žiadosti na všetky oblasti je možné podávať do 17. januára 2022 do 12.00 h, a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ musí byť preto držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. Bližšie informácie o podmienkach, potrebných dokladoch a termínoch sú spolu so zoznamom oprávnených prijímateľov dotácií zverejnené na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk/brds.