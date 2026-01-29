< sekcia Regióny
Bratislavský kraj chce v Petržalke preinvestovať asi 100 miliónov eur
Medzi najväčšie investície patrí kampus zdravia a športu na konci Petržalky za približne 75 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje v období rokov 2026 - 2030 preinvestovať na území bratislavskej Petržalky približne 100 miliónov eur. Konkrétnych sedem plánovaných investícií priblížili predstavitelia BSK na utorňajšom (27. 1.) stretnutí s vedením mestskej časti. Informuje o tom starosta Petržalky Ján Hrčka na sociálnej sieti.
„Som rád, že kraj sa stal naozaj silným a nadštandardným partnerom našej mestskej časti. A že sa naše vzťahy, tak na úrovni politického zastúpenia, ako aj v podobe odborníkov úradov, rozvíjajú spôsobom, ktorý denno-denne pomáha rozvoju celého samosprávneho regiónu i riešeniu reálnych problémov obyvateľov nášho sídliska,“ konštatuje Hrčka.
Medzi najväčšie investície patrí kampus zdravia a športu na konci Petržalky za približne 75 miliónov eur. Investície sa týkajú aj zariadenia pre dospelých s poruchami autistického spektra v krajskom areáli na Znievskej ulici za takmer osem miliónov eur a v časti krajského areálu na Jankolovej ulici za viac ako 3,5 milióna eur. Obnova a nadstavba Spojenej školy Pankúchova 6 by si mala vyžiadať viac ako päť miliónov eur a obnova Domova sociálnych služieb Kampino nielen pre deti na Haanovej ulici viac ako 2,5 milióna eur. Pri obnove Gymnázia Alberta Einsteina so športoviskom na Einsteinovej ulici sa počíta s investíciou takmer 2,5 milióna eur a pri rekonštrukcii a technickom vybavení časti priestorov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici so sumou viac ako 1,5 milióna eur.
