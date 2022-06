Bratislavský kraj plánuje výstavbu nájomných bytov

Bratislava 2. júna (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje výstavbu nájomných bytov. Reaguje tak na zadlženosť rodín, vysoké ceny nájomného i celkový nedostatok bytov. Nové nájomné byty majú vzniknúť prestavbou existujúcich budov vo vlastníctve kraja. Slúžiť majú najmä ako štartovacie byty pre učiteľov škôl v pôsobnosti kraja či zamestnancov krajských zariadení sociálnych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"V Bratislavskom kraji evidujeme najnižšiu dostupnosť bytov na Slovensku. Na území kraja sa priemerne ročne dokončuje 5000 nových bytov, čo však nepokrýva dopyt. Výstavba a obstarávanie obecných nájomných bytov má od roku 2010 klesajúcu tendenciu," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Kraj preto pristúpil k analýze budov v jeho vlastníctve. Zameral sa na tie, ktoré nie sú využívané, prípadne neplnia svoj účel a sú vhodné pre ich transformáciu na nájomné bývanie. Ako najvhodnejšie pre tento zámer boli vyhodnotené budovy na Ivanskej ceste v bratislavskej Trnávke a na Úderníckej ulici v Petržalke.



V prvom prípade ide o areál Strednej odbornej školy technológií a remesiel, kde kraj zrekonštruoval Centrum odborného vzdelávania a prípravy. Samotná budova je využívaná len čiastočne, rekonštrukciou by mohlo vzniknúť 58 bytových jednotiek.



Druhá vytypovaná budova sa nachádza v susedstve bytových domov, neďaleko Železničnej stanice Bratislava-Petržalka a v blízkosti bývalého priemyselného areálu Matadorky, lokalita prechádza transformáciou z priemyselnej zóny na rezidenčnú. V tomto prípade ide o bývalú budovu stredného odborného učilišťa strojárskeho, ktorá sa na svoj účel aktuálne nevyužíva. V novom bytovom dome by sa malo vytvoriť 13 bytových jednotiek.



Zámer budovania nájomných bytov odsúhlasili krajskí poslanci. Kraj tak môže pristúpiť k predprojektovej príprave, obstaraniu projektovej dokumentácie a začatiu potrebných legislatívnych krokov a postupov. Presné náklady budú vyčíslené v rámci projektovej dokumentácie. BSK na to plánuje využiť aj dotačný mechanizmus Ministerstva dopravy a výstavby SR.