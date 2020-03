BSK počíta pre aktuálnu situáciu s výpadkami v rozpočte

Bratislava 24. marca (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) počíta pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu s výpadkami financií, prioritou je pre neho ale ochrana zdravia a života obyvateľov. Náklady sa podľa predsedu BSK Juraja Drobu momentálne vyčísliť nedajú, môžu však dosiahnuť aj státisíce eur. Podľa šéfa kraja bude ale na tabuľky ešte dosť času.



"Som županom aj na to, aby som ľudí nášho kraja dokázal previesť cez túto krízovú situáciu. Žiadne euro, ktoré poputuje na ochranu životov ľudí, či už vo forme ochranných pomôcok ako rúška, rukavice, či na dezinfekciu, nie je zbytočné," uviedol pre TASR Droba.



S výpadkami v rozpočte treba podľa neho počítať aj pre "závislosť" od príjmov z daní fyzických osôb, ďalšie náklady sú spojené s preventívnymi opatreniami na zníženie ohrozenia novým koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, na ktoré sa Bratislavský kraj aktuálne sústreďuje.



"Bez ohľadu na hrozivý scenár je však teraz to najdôležitejšie ochrana zdravia a životov obyvateľov," poznamenal Droba s tým, že presné vyčíslenie a konečný účet bude známy až po tom, ako sa "život vráti do normálu."



Aj hlavné mesto pre TASR nedávno potvrdilo, že aktuálna situácia bude mať bezpochyby negatívny dosah na rozpočet mesta Bratislava. Odhad dosahov je v miliónoch eur, závisí to od trvania krízy. Ekonomické dôsledky sú podľa magistrátu dvojaké, a to vyššie výdavky spojené s preventívnymi opatreniami, napríklad na nákup hygienického materiálu, a výpadky príjmov, spojené s nižšou ekonomickou aktivitou.



Záväzok mesta, pokiaľ ide o avizované opravy ciest, chodníkov, verejných priestorov, podľa magistrátu platí. "Toto naďalej zostáva našou prioritou, aj keď nevylučujeme, že tieto zámery budú musieť byť konfrontované s reálnou situáciou," spresnil hovorca mesta Peter Bubla.