Bratislavský kraj podpísal zmluvu na opravu cesty Láb-Plavecký Štvrtok

Láb/Plavecký Štvrtok 20. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podpísal zmluvu so zhotoviteľom revitalizácie cesty medzi obcami Láb a Plavecký Štvrtok. Za práce zaplatí spoločnosti Doprastav 552.340,97 eura s DPH. Vyplýva to z kontraktu, ktorý bol v pondelok zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.



Zmluva je výsledkom verejného obstarávania, ktoré BSK vyhlásil v prvej polovici decembra 2023. "Cieľom revitalizácie je najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena," vysvetlil BSK v opise zákazky.



Zhotoviteľ sa zaviazal práce uskutočniť do desiatich týždňov od prevzatia staveniska, dielo je oprávnený začať až po tom, čo bude disponovať všetkými povoleniami týkajúcimi sa potrebných čiastočných uzáver ciest. Tieto dokumenty má zabezpečiť do jedného mesiaca od dátumu účinnosti zmluvy (21. 5.).