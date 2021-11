J. Droba: Deinštitucionalizácia je mimoriadne ambiciózny projekt

Bratislava 28. novembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb, keď sa z veľkých zariadení sociálnych služieb prechádza na domovy rodinného typu. Pre klientov sa tým vytvárajú podmienky na nezávislý spôsob života, väčšiu samostatnosť či rozvoj osobnosti. Stavebné práce však v niektorých prípadoch ovplyvnila pandémia, či už výpadkom pracovnej sily alebo nedostatkom materiálu.



"Deinštitucionalizácia je mimoriadne ambiciózny projekt. Pre klientov to bude znamenať osobnejší kontakt a kvalitnejší život v menších komunitách. Je to síce finančne, časovo, personálne a kapacitne náročné, ale ide o významný krok v oblasti poskytovania služieb sociálnej starostlivosti," uviedol pre TASR predseda BSK Juraj Droba.



V súčasnosti sa takto transformuje Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Rači a Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre. V prípade zariadenia v Rači sa rekonštruuje dvojpodlažný objekt na Strelkovej ulici a zároveň stavia dvojdom pre 12 klientov na Račianskej ulici. V obdobnom procese je tiež zariadenie Merema v Modre, pre ktoré sa stavajú rodinné domy v obciach Častá a Dubová a má sa zároveň zrekonštruovať zázemie zariadenia v Modre-Kráľovej.



Práce na dvojdome v obci Častá sú v súčasnosti v závere, začalo sa kolaudačné konanie. Paralelne s kolaudáciou sa bude dvojdom zariaďovať. Výstavba dvojdomu v obci Dubová je pozastavená. Napriek prijatým opatreniam zo strany kraja totiž nenapredoval zhotoviteľ v želanom tempe. Prebieha preto verejné obstarávanie na dostavbu objektu. V prípade objektu Modra-Kráľová si zhotoviteľ prebral stavenisko, prestavba je naplánovaná na 12 mesiacov. Mierny sklz je aj pri zariadeniach na Strelkovej a Račianskej ulici.



"BSK odhaduje, že prvé sťahovanie sa uskutoční na jar budúceho roka v Častej, následne v lete na Račianskej a Strelkovej. Na jeseň si budú môcť prevziať debarierizovaný rodinný dom v Modre, a na záver sa ubytujú v Dubovej a Kráľovej," priblížila hovorkyňa BSK Lucia Forman.



BSK je zriaďovateľom 14 zariadení sociálnych služieb. Pre náročnosť celého procesu nie je vo finančných a prevádzkových možnostiach pristúpiť k deinštitucionalizácii všetkých zariadení sociálnych služieb. Prioritne je naplánovaná transformácia zariadenia sociálnych služieb Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie a Domova sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave.



V siedmich zariadeniach sa v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizoval projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov. V súčasnosti je do projektu zapojené ôsme krajské zariadenie sociálnych služieb.