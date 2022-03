Bratislavský kraj pokračuje v obstarávaní 2. balíka zmien a doplnkov

Bratislava 20. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v obstarávaní druhého balíka zmien a doplnkov územného plánu regiónu. Ich spracovanie posunulo aj nepredloženie žiadnej ponuky v rámci procesu verejného obstarávania, podmienky verejného obstarávania museli byť upravené. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"S mierne upravenými podmienkami verejného obstarávania mohli uchádzači predkladať svoje ponuky v priebehu decembra 2021. S víťazným uchádzačom bola podpísaná zmluva o dielo v januári 2022 a zároveň sa uskutočnilo vstupné rokovanie a odovzdanie podkladov," priblížila Forman.



V zmysle zmluvy má spracovateľ odovzdať prvú etapu do ôsmich mesiacov, teda do septembra. Nasledovať bude prerokovanie týchto zmien a doplnkov. Potrvá minimálne dva až tri mesiace, aj pre krajské voľby. Bude potrebné vytvoriť dostatočný priestor na oboznámenie sa s nimi aj novým poslancom zastupiteľstva BSK, ktorí z volieb vzídu. Na rokovanie krajského parlamentu by sa mal upravený návrh zmien a doplnkov, po zapracovaní akceptovaných pripomienok, predložiť podľa odhadov v máji alebo júni 2023.



V súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia kraja je Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK v roku 2013. Pôvodný územný plán regiónu – Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj – bol obstaraný Ministerstvom životného prostredia SR v rokoch 1993 až 1997 a schválený uznesením vlády SR v roku 1998. Neskôr bol viackrát aktualizovaný, a to zmenami a doplnkami v rokoch 2001, 2002, 2003 a 2005. V roku 2008 zabezpečil BSK vypracovanie súhrnného znenia územného plánu. V januári 2009 pristúpil BSK k obstaraniu nového územného plánu regiónu spracovaného formou geografickej databázy.



Druhým balíkom zmien a doplnkov sa má reflektovať najmä na zmeny v legislatíve, celoštátne dokumenty, aktuálny stav poznania územia či spracované koncepčné dokumenty týkajúce sa rozvojových zámerov kraja od poslednej aktualizácie územného plánu v roku 2017.