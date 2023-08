Bratislavský kraj pokračuje v revitalizácii záhrady kaštieľa v Modre

Bratislava 15. augusta (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v revitalizácii záhrady kaštieľa v Modre v okrese Pezinok. Po obnove má byť sprístupnená verejnosti a slúžiť ako oddychové a kultúrne miesto. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a marketingu BSK Michal Feik. Samotný kaštieľ, národnú kultúrnu pamiatku, otvorili ešte vlani po jeho komplexnej rekonštrukcii.



"Aktuálne budujeme jazierko a skleník, napájajú sa fontány, upravujú chodníky a dosádzajú okrasné kríky. Čoskoro sa budeme môcť stretávať na mieste, kde sa odzrkadľuje história a súčasnosť," hovorí riaditeľ Malokarpatského osvetového strediska v Modre Roman Maroš.



Revitalizácia historickej záhrady bude rešpektovať a zachovávať pôvodné prvky, doplnené budú o súčasné potreby návštevníkov. Projekt zahŕňa obnovu a rekonštrukciu vodných prvkov, teda jazera a fontán, ale aj výmenu a doplnenie mobiliáru. V rámci revitalizácie zelene pribudnú okrasné záhony a vyvýšené bylinkové záhony. Záhrada by sa mala stať nielen miestom oddychu, ale aj rôznych podujatí, tvorivých dielní, ochutnávok, seminárov či komunitných akcií.



V kaštieli má pôsobiť kultúrno-kreatívne centrum pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, žiakov, keramikárov, neziskové organizácie, ale i laickú a odbornú verejnosť. Zázemie by tam mali nájsť malé javiskové formy, rôzne výstavy a podujatia, chýbať by nemala ani vináreň s vlastnou pivnicou a vinotékou. Dôležitou súčasťou projektu je vytvorenie digitálno-dokumentačného centra so študovňou, takže digitalizáciou by sa malo zachovať kultúrne bohatstvo Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel.